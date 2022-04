Hejer ZHIRI

Je suis enseignante universitaire depuis septembre 1997,

mon diplome supérieur c'est les techniques de commercialisation.

en 1998 je me suis lancée dans le creneau entrepreneuriat et création d'entreprise dont je dispose d'un cours interactif.

en 2000 je me suis inscrite en dess qualité à l'ISG de tunis.

en 2002 j'ai participé à l'école d'été pour l'enseignement à dictance.

en 2003, j'ai intégré l'université virtuelle de tunis "UVT" et ai participé au premier projet pilote en tunisie: c'était un vrai succès.



Mes compétences :

Communication