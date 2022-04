Hela HATTAB

Jeune diplômée en Ingénierie des systèmes automatisés à l’Université de Picardie Jules Verne à Amiens, Master II en Sciences Technologie de l’information et de la communication (STIC) spécialité Électronique, Électrotechnique, Automatique et Informatique Industrielle (EEAII). Je suis titulaire d'un Diplôme National d’Ingénieur en Génie Électrique Option Electronique Industrielle, obtenu à l’École Nationale d’Ingénieurs de Monastir (ENIM) en Tunisie.

Créative, enthousiaste et rigoureuse, je souhaite trouver un nouveau défi dans le secteur du génie électrique.

Toutes les matières étudiées et les stages effectués au sein de plusieurs entreprises m’ont permis de nourrir mon intérêt pour l'électrotechnique, automatique et informatique industrielle et d’acquérir des compétences aussi bien théoriques que pratiques dans ce domaine très large.

De plus ayant une expérience d'une année chez COFELY Ineo GDF SUEZ, ce qui m’a permis en premier lieu d’améliorer mes capacités décisionnelles et mes compétences en management, et en second lieu de développer mon esprit d'équipe.





Mes compétences :

OPTIMA

PcVue

Visual Basic

C/C++

Simulink

Caneco

MATLAB

Microcontroleur