Helder CARRICO

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M6 METROPOLE TELEVISION
- RESPONSABLE SUPPORT LOGISTIQUE
Neuilly-sur-Seine Cedex
2013 - maintenant
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M6 METROPOLE TELEVISION
- RESPONSABLE DE LA MAINTENANCE
Neuilly-sur-Seine Cedex
2006 - 2013
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M6 METROPOLE TELEVISION
- TECHNICIEN SUPERIEUR AUDIOVISUEL
Neuilly-sur-Seine Cedex
1997 - 2006
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S.A.V.
- TECHNICIEN DE DEVOLOPPEMENT
1992 - 1996
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S.A.V.
- RESPONSABLE TECHNIQUE - Mission J.O. BARCELONE
1992 - 1992
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S.A.V.
- TECHNICIEN DE MAINTENANCE
1990 - 1992
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VISIONIC
- TECHNICIEN DE MAINTENANCE
1989 - 1989