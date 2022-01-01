Helder CARRICO

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Neuilly-sur-Seine Cedex

Election présidentielle 2022

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Entreprises

  • M6 METROPOLE TELEVISION - RESPONSABLE SUPPORT LOGISTIQUE

    Neuilly-sur-Seine Cedex 2013 - maintenant

  • M6 METROPOLE TELEVISION - RESPONSABLE DE LA MAINTENANCE

    Neuilly-sur-Seine Cedex 2006 - 2013

  • M6 METROPOLE TELEVISION - TECHNICIEN SUPERIEUR AUDIOVISUEL

    Neuilly-sur-Seine Cedex 1997 - 2006

  • S.A.V. - TECHNICIEN DE DEVOLOPPEMENT

    1992 - 1996

  • S.A.V. - RESPONSABLE TECHNIQUE - Mission J.O. BARCELONE

    1992 - 1992

  • S.A.V. - TECHNICIEN DE MAINTENANCE

    1990 - 1992

  • VISIONIC - TECHNICIEN DE MAINTENANCE

    1989 - 1989

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