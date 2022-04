Helder ESTIMA

Je suis Directeur avec une expertise en systèmes d’information, finance et management. Compte tenu d’une expérience acquise durant plusieurs années en France et l'International, dans des sociétés de service, de conseil et dans de grands groupes internationaux.



J’ai une expérience en analyse financière, l’élaboration de budget, de son suivi et de sa clôture mensuelle, ainsi que l’optimisation des outils et de ressources internes.



Je suis spécialisé dans le management opérationnel d’entreprises, l’organisation, la conduite de projets et le consulting. Mes expériences et connaissances, me permettent d’apporter une vision global et analytique dans mes pratiques.



Mes compétences :

DIRECTEUR DE PROJET

MOA

CONSULTANT

AUDIT

GRC

IFRS

CHEF DE PROJET

CRM

FINANCE

GESTION DE PROJET