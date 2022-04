Julie DUPRES

SOFT COMPANY, Groupe de Conseil et d’ingénierie, spécialisé dans les infrastructures, l’ingénierie IT, et le Conseil en MOA finance et assurance, renforce son offre autour du pilotage du système d’information, et de la gestion des Infrastructures et annonce son rapprochement avec NESSI Consulting société spécialisée dans la gestion des infrastructures complexes systèmes & Réseaux. La stratégie de développement de SOFT Company s’appuie sur une croissance organique et sur des opérations de croissance externe. L’acquisition de NESSI Consulting s’inscrit ainsi dans cette stratégie, définie avec EDRIP entré au capital du Groupe SOFT COMPANY en 2010. La société poursuit sa croissance autour de ses principaux métiers, la fusion avec NESSI CONSULTING lui permettant de renforcer de manière significative sa position et son expertise sur le marché de la gestion des Infrastructures. SOFT COMPANY regroupe plus de 300 consultants et représente désormais un Chiffre d’affaires de 26 Millions d’Euros.



