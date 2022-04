Helen ANDRÉ

Diplômée en chimie, je suis à la recherche d'un poste de technicien de laboratoire.

Au sein des laboratoires de Contrôle Qualité de Sanofi, j’ai développé un réel savoir-faire analytique sur les techniques modernes de contrôle. J’ai une expérience significative dans l’analyse de contrôle qualité des matières premières, produits semi- finis et articles de conditionnement du domaine pharmaceutique selon les bonnes pratiques de fabrication, de laboratoire et dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

Je souhaiterai mettre à votre disposition, toutes mes compétences techniques et rédactionnelles, ainsi que mes compétences humaines : mon sens de l’organisation, ma rigueur et mon esprit volontaire qui sont des atouts pour m'investir totalement dans votre entreprise.



Mes compétences :

HPLC

potentiometrie

Tinet

Camag Wincats

empower

Karl Fisher

Correcteur et double saisie

Spectrum ES

Cerity

lims

Désagrégateur

Dureté,Sécabilité

Spectrophotométrie

disso

pHmétrie