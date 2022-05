Sébastien LÉGUILLON

Je vais me décrire professionnellement en plusieurs points:



Techniquement, plutôt axé sur la physico-chimie: Chromatographie gazeuse (FID, ECD, MS...) Chromatographie liquide (RI, UV, DAD, ELSD, NQAD) Chromaographie ionique, electrophorèse capillaire et SDS page pour ce qui est des techniques séparatives. A cela s'ajoute des techniques d'analyses élémentaire comme l'ICP, sprectroscopie et light scaterring.



En management de projet :

Développement, familiarisation, optimisation, qualification, validation, transfert de méthodes analytiques.

Gestion d'études de stabilité

Rédaction de rapport de développement, validation et transfert de méthodes analytiques

Rédaction de SOP, protocoles, procédures et certificats d'analyses

Supervision de données analytiques

Gestion qualité : Maitrise guidelines ICH, GMPs... rédaction de déviation (demande de changement, de non conformité et OOS/OOT), audits internes





Mes compétences :

Chromatographie liquide

Spectrométrie de masse

Chromatographie gazeuse

Audit

SDS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ICH

HPLC

Change Management