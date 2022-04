Héléna ABRKAN (ZAKRI)

Je souhaite m'épanouir professionnellement en tant que technicienne au sein d'une équipe dynamique d'un laboratoire de recherche ou de contrôle qualité, en industrie ou autre.



A l'aise devant une paillasse autant que derrière un ordinateur, j'aime la multiplicité des tâches qu'offre ce métier. De formation scientifique et disposant d'une petite expérience en laboratoire, je suis rapidement opérationnelle.



Autonome, consciencieuse et motivée, je travaille avec rigueur et méthode et suis à l'aise pour m'intégrer dans une équipe.



Mobilité : permis B : Région d'Angers.



Temps partiel souhaité.



Mes compétences :

Rédaction de rapports et de présentations

Revue de la littérature

PCR RTPCR q PCR

Electrophorèse SDS PAGE et sur gel d'agarose

Matériovigilance

Rédaction dossier demande LPPR

Qualité

Affaires réglementaires

Dispositifs médicaux

Traçabilité