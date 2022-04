Héléna BOUGUET-PELLICONE

Ingénieur INSA de Lyon ,j'ai une double compétence en conduite de projets informatiques (15 ans), et en logistique/ supply chain (5 ans



J'ai créé ma société, AFLO ,pour offrir mes services aux PME/PMI :

Aider à réduire leurs coûts logistiques tout en assurant une qualité de service client optimum,

Conseiller dans leurs projets d'organisation et informatiques,

Accompagner dans leur démarche qualité selon l'ISO 9001



De part mon expérience et mes compétences dans la mise en place d'ERP , de flux logistiques optimisés, je propose un partenariat aux cabinets de conseils et SSII



Anglais et Italien courants



Mes compétences :

Approvisionnement

Conduite de projet

Consultant

dynamique

ERP

Gestion de stock

Manager

Organisation

Qualité

STOCK'

Supply chain