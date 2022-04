Héléna BOUYER

Étudiante fascinée par les mécanismes d'adaptation des organismes aux variations environnementales, souhaitant être impliquée dans des projets pour développer des solutions et communiquer sur les problèmes de pollution et de réchauffement climatique.



Mes compétences :

Pollutions biologiques et chimiques

Ecologie et surveillance des milieux naturels

Techniques de laboratoire

Microbiologie et immunologie

Informatique Bureautique (word, Excel...)

Bioremédiation

Gestion des déchets

Physique (mécanique des fluides, radioactivité..)

Cancérologie

Chimie générale et organique

Biologie marine

Biologie moléculaire

Ecotoxicologie

Ecophysiologie

Communication scientifique