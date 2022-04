Helena BRILLAT

Je suis actuellement en recherche d'emploi et je reste ouverte à toute proposition d'embauche



Aujourd’hui à 36 ans, je souhaite évoluer dans un environnement dynamique, pouvoir me sentir impliquée dans l’évolution de l'activité de mon entreprise, et avoir de la diversité dans mes missions.



Mon poste idéal aurait un lien avec l’international me permettant d’utiliser les langues. En effet je suis bilingue portugais-français, et j'ai de très bonnes bases en espagnol, anglais et italien.



Mes expériences les plus significatives ont été EDF et TR2E, deux entreprises dans le domaine de l'énergie. Chez TR2E j'ai évolué d'un poste d’assistante de service vers un poste de Coordinatrice de Projet. Ce nouveau poste de niveau agent de maîtrise m’a permis de prendre des initiatives, d’assumer des responsabilités visant à améliorer l’organisation et l’efficacité du service et de ses outils.

Ainsi, lorsque j'ai pris le poste de Coordinatrice de Projets chez EDF, j'avais toutes les bases nécessaires pour assister une équipe de 5 ingénieurs en leur apportant un vrai soutient au quotidien dans le domaine bureautique, informatique et organisationnel.



J’ai régulièrement évolué dans mes responsabilités et mes choix professionnels.

Pour préparer mes diplômes j’ai pris l’option de l’alternance afin de pouvoir entrer dans la vie active.

De Conseillère Clientèle je suis passée par Agent Administratif et aujourd’hui Coordinatrice de Projets.



J’aime faire face à des situations nouvelles car je possède une bonne capacité d’adaptation à des environnements et outils variés.



