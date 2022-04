Ingénieur en Agroalimentaire avec une spécialisation dans la fonction de Chef de Produits, je bénéficie d’une double compétence qui me permet d’avoir une vision globale des enjeux business, marketing, et techniques des produits de grande consommation agroalimentaire.



Mon expérience de 3 ans en tant que Chef de Produit dans des groupes internationaux tels que Nestlé, Senoble et Danone m’a permis de développer ma vision des marchés, et d’en saisir les enjeux business pour maitriser et optimiser les différents éléments du mix marketing.



Mon parcours et mes expériences professionnelles se sont toujours très bien déroulés et m’ont ainsi permis de développer ces points forts :

• Double compétence agroalimentaire / fonction chef de produit marketing

• Stratégie marketing et gestion du mix marketing

• Outils et techniques marketing : panels Nielsen et Kantar, études, conception packagings, outils promotionnels, média, etc.

• Développement et lancement de nouveaux produits / marques

• Expérience significative dans le domaine des PGC agroalimentaire

• Orientation business et consommateurs

• Rigueur, pragmatisme, anticipation, fiabilité et capacité d’innovation



Pour me contacter :

Tel. 06 13 65 42 64

Helena.cibla@gmail.com



Mes compétences :

Agroalimentaire

Agroalimentaire & Nutrition

Business

Chef de produit

golf

Grande Consommation

Ingénieur

Innovation

Marketing

Microsoft CRM

Nutrition

Nutrition infantile

OASIS