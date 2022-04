Héléna GANSEMAN

Après 12 ans en tant que Responsable magasin, puis Responsable multi site de prêt à porter dans lesquels j’ai amené mes équipes dans la performance des chiffres d’affaire, indicateurs commerciaux ainsi que dans leur évolution de poste.

Je me suis mise à mon compte dans un domaine spécialisé de bien-être et d’esthétique haut de gamme de la personne. Mon mari ayant été muté sur la région de Aix en Provence, j’ai revendu mon commerce afin de pouvoir le suivre. Aujourd’hui je suis en recherche active dans un domaine qui me permet de pouvoir partager mon savoir faire et mon savoir être auprès de mes équipes



Mes compétences :

Management (animer et fédérer une équipe)

Animation commerciale

Recrutement

Formation équipe de vente et nouveaux responsables

Contrôle de la conformité des procédures

Merchandising et stratégies de marque

Développement et optimisation du chiffre d'affaire

Gestion des indicateurs commerciaux

Gestion des stocks

Gestion de la masse salariale

Planning prévisionnel