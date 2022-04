Héléna LOPOUKH

Ayant une double formation IEP Bordeaux / Master en Audit et maîtrise des risques, j'interviens auprès de différents acteurs privés et publics (Directions Immobilières des grands groupes ou bailleurs) sur des projets d’accompagnement aux évolutions organisationnelles des organismes (diagnostic et état des lieux, définition des préconisations, construction des dispositifs cibles, refonte d’organigramme et de process, formalisation des procédures, process et fiches de poste, conduite de changement, …)

Dans le cadre de mes missions, j'ai pu développé une très bonne connaissance des processus métiers ( Property, Facility Management) et des fonctions supports (achats, SI, contrôle interne, ...)





Mes compétences :

Analyse de risque

Conseil en management

Gestion de projet

Services généraux

Analyser et améliorer les performances

Organisation

Facility Management

Ingéniérie des processus

Property Management