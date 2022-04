Helena OURIET

Depuis dix ans je travaille dans différents domaines. Ce qui me permet d'avoir une expérience dans les accompagnements liés au Social, à l'Handicap, l’Insertion, la formation. Titulaire d'un BTS SP3S j'ai enrichi mon expérience avec des compétences RH, managériales et en connaissance en institutions sanitaires, sociales et médico-sociales.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Formation

Management

Gestion de projet

Gestion du stress