Florence COURTOIS

2006 - 2016 : Fondatrice de l'Association Humanisme et Développements Pluriels, association d'entraide entre demandeurs d'emploi avec dispositif d'accompagnement à l'emploi, appui à la recherche d'entreprises, Mise en situation adaptée, évaluation des compétences et des savoirs-être sans discrimination, action d'accompagnement de victimes de harcèlement moral au travail, sessions de formation à la communication interpersonnelle, bilans de compétences et aide au recrutement de profils commerciaux, échange de services et action de socialisation.

2005 - 2006 : Conseillère en mission locale à la mission locale de Villeurbanne (69) - accompagnement de jeunes de 16 - 25 ans sur le CIVIS avec 80 % de réussite

2004 - 2005 : Conseillère emploi formation à la mission locale de Décines (69).

2001 - 2003 : Conseillère emploi formation sur les prestations ANPE objectif emploi et objectif projet ( outils de bilan de compétences, levée des freins à l'emploi, placement, ateliers de techniques de recherche d'emploi.)

2001 - Formatrice en Français Langue Etrangère - SAS diagnostic en français - Evaluation de niveau de français et orientation des migrants sur des formations.



