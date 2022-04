Bonjour à tous,



En recherche active pour un poste sur Paris de Responsable Comptable pour lesquels maîtrise technique, polyvalence, rigueur, capacité d’adaptation, autonomie, pragmatisme et esprit d’équipe sont les critères que je privilégie.



Mes expériences confirmées en entreprises de type PME et Groupe international ainsi qu’en Cabinet d’Expertise Comptable, en environnement multi-sociétés et dans des secteurs diversifiés, me permettent d’être garante de la production d’informations comptables, fiscales et financières, de l’application et de l’amélioration des procédures.



Chaque entreprise a ses particularités, c’est pourquoi mes compétences et savoir-faire m’ont été très utiles pour mener à bien les missions qui m’ont été confiées.



Afin d’approfondir, consolider et compléter mes acquis, je continue de me former par des cours par correspondance à l'Ecole Française de Comptabilité (2014-2015 Contrôle de Gestion - Analyse Financière - Fiscalité du DCG) et en cours du soir.



Si mon profil est en adéquation avec ce que vous recherchez ou l'un de vos clients, je reste à votre disposition pour vous rencontrer lors d'un entretien à votre convenance.



Je vous informe que ma disponibilité est immédiate.



Très cordialement.



Florence COURTOIS







Mes compétences :

Microsoft Excel

International Financial Reporting

Consolidations

Servantissimmo

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Audit