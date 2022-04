Florence COURTOIS

Le réseau d'entraide des demandeurs d'emploi et des entreprises

Humanisme et Développements Pluriels est situé sur le Rhône, l'Isère et la Savoie.



Nous proposons aux entreprises des prestations de recrutement à des tarifs intéressants sur tous types de profils, des formations au recrutement, au management, à la négociation commerciale et aussi à l'établissement d'un bulletin de salaire.

Depuis l'été 2016, il est devenu obligatoire dans les entreprises de faire de la prévention du harcèlement moral. Aussi, nous proposons une formation complète avec analyse des situations, renseignements juridiques par nos juristes et aussi un coaching collectif pour la conduite du changement ainsi qu'un repérage des pathologies spécifiques à ce type de traumatisme et la possibilité d'un espace de parole pour les personnes qui en sont victimes.



Je propose aussi aux adhérents de faire du développement personnel et professionnel par des groupes d'entraide à la recherche d'emploi, des ateliers de communication interpersonnelle, l'acquisition de techniques modernes et une redynamisation par l'intermédiaire de mises en situations concrètes adaptées en bénévolat qui sont évaluées avec notre technique interne. L'association propose donc une méhode de recrutement d'assessement center.

Notre réseau d'entraide des demandeurs d'emploi respecte la dignité de la personne humaine.

Nous proposons aussi des trucs pratiques pour faire des économies pour ceux qui ont peu de moyens.

Partis de 2 personnes en 2008, nous sommes aujourd'hui une quarantaine de demandeurs d'emploi répartis sur les 3 départements et nous avons ouvert cette année 2016, l'association pour un réseau d'entreprises volontaires pour parrainer un demandeur d'emploi afin de l'évaluer sur le plan technique et l'aider à élargir son réseau de contacts "employeurs"ou compléter une formation technique sur le terrain.

Rejoignez-nous ! Changez de regard sur les personnes qui offrent leurs services aux entreprises ! Elles ont beaucoup à apporter !



Notre devise : Avec des petits peu, on peu faire beaucoup !

www.humanismeetdeveloppementspluriels.com



