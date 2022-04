Helena RAMALHO

2005 : Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat

EFB de la Cour d'Appel de Paris



2004 : DESS Contentieux national, européen & international

mention A.Bien - Université René Descartes Paris V



2003 : Maîtrise carrières judiciaires et sciences criminelles

mention A.Bien - Université René Descartes Paris V



2002 : Licence de droit public et privé

mention A.Bien - Université René Descartes Paris V



2001 : DEUG de droit - Université René Descartes PAris V



1999: BAC ES mention A.Bien - Lycée Jacques Prévert - 92



LANGUES:

portugais : langue maternelle

espagnol : courant

anglais : courant ( 1er semestre de Maitrise de droit effectué en Angleterre :University of Surrey in GUILDFORD)

informatique : Navigation sur Internet, Word, Excel



PERMIS B : obtention juillet 2001



CARACTÈRE:

dynamique et motivée

goût et sens du relationnel

organisée, rigoureuse, capacité d'adaptation,...



DIVERSES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:

- août à décembre 2002 : employée de courrier - APEX MAIL - ANGLETERRE ALDERSHOT - intérim

- juillet 2002 : employée polyvalente dans un restaurant - La Broche en fête - Paris 8 - CDD 1 mois

- juillet 2000 : vendeuse en magasin de prêt à porter - PIMKIE - CC 4 Temps La Défense - CDD 1 mois

- juin 2000 : employée de courrier - E- CORTAL - La Défense - intérim 3 semaines

- septembre 1999 : hôtesse de caisse - Intermarché - Issy les moulineaux

- garde d'enfants



Mes compétences :

Juridique

juriste