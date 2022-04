Helena VRIGNAUD (BOUCHER)

Actuellement, collaboratrice depuis deux ans au sein du cabinet EY Société d’Avocats – dans le service Financial Service Office département TVA, au sein duquel j'accrois mon expertise en matière de fiscalité indirecte, et notamment en matière de TVA et plus particulièrement de TVA financière dans le domaine de la banque, l’assurance et l’asset management.



Préalablement à cette expérience, j’ai réalisé un stage au sein d'une section TVA au sein du cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre. Cette expérience enrichissante m’a permis d’acquérir un socle de compétences en matière de TVA ainsi que la maitrise des différentes techniques de rédaction (consultations techniques, projet de réponse à proposition de rectification, actes contentieux).



Au cours de ma scolarité, j'ai réalisé divers stage au sein de grandes entreprises telles qu'EDF et Keolis qui m'ont permis de prendre connaissance des problématiques fiscales liées au milieu de l'entreprise (détermination des impacts fiscaux, mise en place de nouvelles règlementation, etc.)



Mes compétences :

Droit

Droit fiscal

fiscaliste