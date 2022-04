Hélène ALVANITAKIS

Après 15 ans d’expérience dans des postes à responsabilités dans divers grands groupes parisiens, et suite à un accident de la vie, j’ai réalisé mon désir de changer de cap, pour me tourner vers le domaine de santé et de la réflexologie.



Je pratique désormais avec grand bonheur la Réflexologie Faciale Dien Chan autour de La Rochelle, en Charente Maritime. Cette méthode moderne de réflexologie, d’une grande efficacité, a changé ma vie, et c’est pour cela que j’ai décidé de la faire connaitre dans cette région où trop peu de personnes la pratiquent. Allez faire un tour sur mon site pour en savoir un peu plus sur la méthode et sur moi :Array



Je m’investis également en parallèle en tant Responsable du Comité contre les Maladies Respiratoires de Charente Maritime, qui a pour vocation d’accompagner les malades respiratoires (financièrement, moralement et socialement), de faire de l’information et de la prévention auprès des patients, des jeunes et auprès des professionnels de santé, et également de financer la recherche.



