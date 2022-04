Après avoir obtenu une licence générale en Chimie générale et Biologie (végétale et animale)à Perpignan, je me suis spécialisée dans le domaine de la parfumerie en effectuant la licence professionnelle Parfums, Arômes et Cosmétiques de Montpellier.



Je suis actuellement Responsable du Contrôle Qualité au sein de l'entreprise grassoise APF Arômes et Parfums.



Mes compétences :

Contrôle qualité

Cosmétiques

Qualité

Gestion Echantillonnage

Assistanat Commercial

Réglementation