Sabrina P.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste (École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse, ENCSMu) j'ai pu confirmé mon attrait pour la chimie en réalisant un doctorat à l'Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN-CNRS, Gif-sur-Yvette). Mes différentes expériences, académiques et industrielles (plus de six ans en R&D) m'ont permis de parfaire mes compétences tant en chimie qu'en termes de gestion de projets.

Aujourd’hui, je mets à profit mon expérience en chimie dans le domaine réglementaire afin d'assurer la sécurité du consommateur.





Publications:



- T. M. Nguyen, S. Peixoto, C. Ouairy, T. D. Nguyen, M. Bénéchie, C. Marazano, P Michel

Synthesis 2010, 103-109.



- S. Peixoto, T.M. Nguyen, D. Crich, B. Delpech, C. Marazano,

Org. Lett. 2010, 12, 4760–4763



- S. Peixoto, M.-T. Martin, D. Crich, B. Delpech, C. Marazano

Chem. Eur. J. 2011, accepté en tant que VIP (Very Important Paper).



- Boss et al (Discovery and Characterization of ACT-451840 : an Antimalarial Drug with a Novel Mechanism of Action). DOI:10.1002/cmdc.201600298

ChemMedChem, 2016, 11,1995 –2014 - publié en tant que VIP (Very Important Paper).









Distinctions:



- Premier Prix pour la meilleure communication orale (en français) pour le Séminaire de 3e Année ICSN



- Prix pour la meilleure communication orale (en anglais) lors des Journées de la Chimie Organique, à l’Ecole Polytechnique de Palaiseau



Mes compétences :

Affaires réglementaires

R&D

Résonance magnétique nucléaire

Chimie

Gestion de projet

Chimie analytique