Hélène ARISI

Mon ambition est de m'épanouir professionnellement dans un poste d'assistante de direction, en m'y investissant durablement et en apportant le meilleur de moi-même. Grâce à mon expérience d'une quinzaine d'années en secrétariat, ma bonne maîtrise des outils informatiques et de l'anglais, mon autonomie, organisation et disponibilité, je saurai m'impliquer et mener à bien les missions que vous me confierez.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Dynamisme

Organisation

Microsoft Publisher

Microsoft Access

Internet

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Diplomatie

Sens de l'initiative

Rédaction

Sens du contact

Sens des priorités

Accueil physique et téléphonique

Bonne orthographe

pré-recrutement

Techniques de secrétariat

Création et gestion de site web

organisation de réunions