Hélène ARNAL

Passionnée par les sciences, j'aime partager ma passion et communiquer sur des sujets scientifiques et techniques. Dans ce but, j'ai étudié la biologie et j'ai obtenue un master recherche (bac +5). J'ai complété cette formation par un master professionnel communication scientifique et technique (bac +5). Au cours de ces études, j'ai découvert le monde de la recherche, la communication institutionnelle et la communication sur internet (dont les réseaux sociaux).



J'ai également une grande expérience de rédaction. J'ai rédigé de nombreux articles pour des sites web (emploi au Cirad, article pour Sciences et démocratie). J'ai également rédigé 2 articles pour le journal étudiant amphi6. Enfin, je suis bloggeuse (www.sciencesaucinema.fr) depuis 2 ans et 35 articles.

Venez en apprendre plus sur moi sur mon site professionnel



Mes compétences :

Création de site web

PAO

Blogging

Rédaction web

Médiation scientifique

Communication scientifique

Communication web

Réseaux sociaux

Médiation

Community management

Rédaction technique