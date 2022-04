Hélène BAEY

Je suis actuellement Ingénieur Qualité pour la société EQUERT INTERNATIONAL. Nous intervenons sur du conseil, des expertises et de l’accompagnement opérationnel dans les domaines de la Qualité (Q normative, Q produit, Q fournisseur...).

Mon poste actuel est en supply chain quality, suivi de fournisseurs Airbus spécialisé actuellement sur les pièces composites du cockpit. Je suis basée à Toulouse et j'effectue des déplacements chez mes fournisseurs.



Mon parcours m'a permis d'être confronté aux problématiques qualité-sécurité-environnement de différentes entreprises de secteurs d’activités variés tel que l'aéronautique, la métallurgie, l’automobile et l’agroalimentaire.



Mes compétences acquises au cours de ma formation et de mon parcours professionnel sont développées ci-dessous :

• Connaissance des normes ISO 9001, ISO TS 16949, EN9100, NadCap Composites ; ISO 14001 ; OHSAS 18001

• Gestion des systèmes de management : documentation, indicateurs, communication, établissement et suivi de plan d’actions...

• Qualité : gestion des non conformités produits, des dérogations, des réclamations clients, des outils d'analyse qualité (AMDEC, arbre des causes, 5 pourquoi, 5M…), suivi fournisseurs, audits (qualité, produit, procédés spéciaux...), suivi des performances, gestion de capacité (CCP), assessment IPCA...

• Sécurité : évaluation des risques professionnels et chimiques, document unique, moyens de prévention, plan de prévention, animation de la sécurité, gestion des accidents, participation aux réunion avec le CHSCT...

• Environnement : analyse environnementale (aspect/impact), identification des textes réglementaire, veille réglementaire, gestion des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, dossier d’autorisation d’exploiter, seuil de déclaration et d’autorisation, gestion des déchets, gestion du transport des marchandises dangereuses (ADR)...





