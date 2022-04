Hélène BALLON

Depuis 2 ans, je suis formatrice salariée indépendante dans une coopérative : partage de valeurs, échanges et mutualisation.



10 ans d'expériences dans le domaine de la formation en tant que salariée :

assistante administrative, chargée de recrutement, conception et animation de séquences, coordinatrice d'action de formation



Mon métier me passionne, il met en lien la créativité, les relations humaines, et nourrit ma curiosité intellectuelle.





Mes compétences :

Bureautique

Communication

Insertion Professionnelle

Relation d'aide