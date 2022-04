Hélène BARIOD

Après une expérience réussie en marketing, j’ai choisie de poursuivre ma carrière professionnelle en m’orientant vers le technique en devant formatrice originatrice pour les machines à vendanger et les machine à Olive New Holland. Véritable challenge au départ, je forme aujourd’hui des mécaniciens et chefs d’atelier pour l’entretien et la réparation de ces machines.

A l'aise en anglais, je réalise également mes formations en anglais.





Mes compétences :

SAP

Office 2010