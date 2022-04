Hélène BARRIER entre dans le textile par la sérigraphie, technique idéale pour tester l’art du motif, sur textile et papier, puis s’initie à la maille et à l’art de feutrer.



Elle propose ses créations autant pour la mode que l’ameublement, avec une légère prédilection pour le revêtement mural.



Elle est également créatrice de fétiches textiles, sous la marque la reine Dagobert (Array), et continue d'expérimenter sur son blog : http://iconoklastes.blogspot.com/



Elle a intégré plusieurs collectifs de designers textiles, et oeuvre activement pour le 110 par minute, association dont le principe actif est le motif.



Elle a travaillé dans la communication pendant 17 ans et allie actuellement toutes ces compétences pour monter des projets culturels autour du design et du textile.



