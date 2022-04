Hélène BASSET

Diplômée d’un DUT mesure physique, d’une licence Traitement des Eaux et d’un CQPM QSE ; je prépare actuellement un RNCP hygiéniste du travail et de l’environnement. Sérieuse, organisée, curieuse et avide de progresser ; je cherche une nouvelle expérience professionnelle passionnante, diversifiée et motivante.

Je suis prête à mettre toutes mes connaissances et compétences au service de la sécurité des salariés, de l’environnement et de la qualité produit au sein d’une équipe QHSE.





Mes compétences :

Travail d'équipe

Organisation

Patience

Polyvalence

Autonomie

ISO 14001 Standard

Triple DES

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft Excel

LabVIEW

ISO 900X Standard