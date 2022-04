Hélène BEAUCHAMP

A la recherche d'un poste en Ressources Humaines.



Diplômée de la Licence Gestion des Ressources Humaines et forte d'une expérience de 3 ans en tant qu'Assistante RH, mes connaissances et compétences développées dans ce domaine seront vos atouts. J’intègre très rapidement les activités d’un nouveau poste, ce qui me permet de mener à bien toutes les missions qui me sont confiées.

De par mon expérience professionnelle de 6 années dans le tourisme, j’ai également acquis un grand sens relationnel, de l’écoute et du service. Discrète et m'adaptant très vite, je saurais mettre mon efficacité et ma rigueur à votre service.



Mes compétences :

Excel

Word

Publisher

Power Point

Organisée

Discrétion et ponctualité

Autonome mais sachant travailler en équipe

Sens du service – Forte implication

Réactivité

Outlook

Qualités Relationnelles

Adaptabilité facile aux gens et aux méthodes

Motivée

Capacités d'anticipation

Capacités d'écoute