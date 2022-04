Helene BEKOURIAN

Fils rouges :

- communiquer, de façon polyvalente et stratégique, mais également personnelle et éthique, dans l'entreprise et en externe, ou comme conseil pour différents types de clients.

- découvrir, m'adapter et créer du neuf ... en douceur, sachant que tous les postes qui m'ont été confiés en entreprise ont été des créations et ont exigé de concilier des métiers différents, voire des cultures contradictoires.



Parcours et réalisations :

- démarrage comme cadre dans une agence de communication "hors média" de taille humaine (marketing services, édition, promotion, animation de réseaux, évènementiel ...

- suite en grande consommation (poste de chef de produit / secteur audio visuel), puis en B to B (fonctions marketing, puis communication, pour un grand nombre de secteurs de l'industrie française), au travers de 4 postes de cadre dans un grand groupe international leader dans son métier et d'origine allemande (langues de travail = allemand et anglais).

- transposition en 2000 de mon expérience marketing et communication, pour des clients "entreprises ou service public. Notamment, rédaction de free lance de contenus stratégiques (études, documents pour la presse ou à vocation de communication, méthodes et manuels commerciaux internes...), co-animation de formations de dirigeants ou de réseaux commerciaux, recherche de positionnement et de concepts de communication pour un univers produit ou une problématique.