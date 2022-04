Hélène BELLIOT

Bonjour et bienvenu sur mon espace Viadéo,



Diplômée d'un Bachelor International équivalent BAC+4 double diplômant avec la FH Dortmund, ainsi que d'un master en Affaires internationales et Management franco-allemand au sein de l'université de Lorraine.



Pendant mes expériences, j’ai développé mes connaissances dans les domaines de la logistique et de la vente. J’ai eu pour mission de préparer des commandes, veiller au bon déroulement des livraisons, assurer la communication avec les clients et les fournisseurs en Allemagne comme à l’étranger. Ce sont des missions que j’ai énormément appréciées et le challenge à relever fut pour moi très enrichissant professionnellement.



Lors de mes différentes expériences professionnelles en entreprise, j’ai développé mon aisance relationnelle, ainsi que les impératifs liés au travail en équipe, tout en restant autonome et rigoureuse dans les missions qui m’étaient confiées.



Ma formation et mon expérience me donnent un sens de l’analyse et de la synthèse ainsi que des capacités linguistiques en anglais et en allemand. Le travail avec des fournisseurs et clients français depuis l’Allemagne m’a permis de m’adapter à une culture différente, tout en devant interagir avec ma propre culture. De plus, mes origines franco-américaines facilitent pour moi la coopération avec plusieurs cultures.



Mes compétences :

Microsoft Dynamics Nav

Microsoft office

Outlook express

Lotus notes

Permis de conduire

Calme et ponctualité

Curieux / Ouvert d'esprit

Trilingue anglais allemand

Impliqué dans les missions confiées

Persévérante et responsable

Transport