Hélène BÉRENGUIER

EXPERIENCE



2009

Adjointe au Directeur des clientèles

Responsable des clientèles « Professions juridiques et Personnes protégées »



2009 - 2007

Directrice qualité

Adjointe au Directeur des clientèles

Responsable des clientèles « Professions juridiques et Personnes protégées »





Au sein de ce service, mon équipe et moi-même avons pour mission la définition et la mise en œuvre des partenariats avec les professions juridiques ainsi que la conception d'une gamme de produits et services adaptée à chacune des clientèles.

Responsable des relations avec les tutelles et les organismes de représentation professionnels, nous accompagnons les actions conduites par ces organismes dans le domaine de la formation et du contrôle ainsi que les actions de modernisation et de développement de ces professions.





2007-2003 Directrice qualité



- Certification de la Direction Bancaire.

- Pilotage du processus d’écoute et de satisfaction clientèle (baromètre de satisfaction, suivi des réclamations,…)

- Mise en place de démarches d’amélioration continue (plan d’action, charte qualité,..)

- Expertise sur les démarches de certification menées dans la Direction.

- Accompagnement des clientèles dans leur démarche qualité.





2003 - 2000

Responsable de l’unité en charge du traitement des

opérations internationales



- Automatisation des prestations internationales et mise au niveau du standard de la Place : traitement des rapatriements, des chèques, connexion aux plates formes d’échanges, relation avec les places bancaires internationales.

- Conduite d’un projet de certification en 2002 et obtention du certificat ISO9001 V2000 en avril 2003.





2000-1999

Responsable de l’unité en charge de la filière chèques



- Mise à niveau des différents systèmes pour le passage à l’EURO (international et chèques) et le passage à l’an 2000.

- Mise en place de la sous-traitance sur la filière «chèques»

- Sécurisation de la filière chèques





1999-1998

Responsable de projet - ACOSS (agence centrale des organismes de Sécurité sociale)



- Mise en place de nouvelles fonctionnalités bancaires pour le client « Acoss »,

- Définition des spécifications fonctionnelles (générales et détaillées) en relation avec l’Acoss, le Ministère de l’économie et des finances et le Ministère des affaires sociales.





1998-1995

Responsable de projet – Mission du schéma directeur



- Conception d’un nouveau système de tenue de comptes,

- Définition des spécifications fonctionnelles (générales et détaillées),

- Relation avec l’éditeur de progiciel, la maîtrise d’œuvre informatique et les utilisateurs.





1995-1990 Organisateur - concepteur de système informatique



- Conduite de projets informatiques. Développement d’applications liées à l’évolution de la réglementation, aux nouveaux besoins de la clientèle ou à l’apparition de produits bancaires,

- Maintenance du système existant (système de tenue de compte),

- Définition et mise en place d’indicateurs internes et diffusion mensuelle.



Mes compétences :

Audit

Back Office

Informatique

Qualité

Stratégie

Systeme Informatique