Hélène BERTHOD

Ingénieur ESTP, je suis entrée chez PETIT en 2004, j'ai travaillé 8 ans aux travaux, en tant que Conducteur Travaux puis Chef de Service Travaux, (préparation et suivi de chantier, mise au point et suivi de budget et planning travaux, relations clients, négociations de devis et délais, management de conducteurs travaux...).

Je suis depuis juillet 2012 Directrice des Etudes (mise au point de chiffrage, coordination des différents experts et bureaux d'études, relation client...).



Mes compétences :

Maître Bâtisseur Vinci Construction

Coach dans le cadre du programme coaching team de

Marraine au sein de l’association Capital Filles