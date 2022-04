Hélène BERTRAND

Forte d'une expérience réussie de douze ans dans le commerce de prêt à porter d'abord en tant que conseillère de vente et pendant sept ans comme responsable de boutique; j'ai souhaité donner un nouvel essor à ma carrière professionnelle.

J'ai donc effectué une formation qualifiante de secrétaire assistante afin de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir cette reconversion.

J'occupe depuis trois ans un poste d'assistante administrative au sein d'un syndicat et suis à l'écoute d'éventuelles opportunités.



Mes compétences :

Intégrer et former

Mettre en place les plans d'actions nécessair

Encadrer et manager une équipe

Organiser et planifier une méthodologie de tr

Recruter du personnel