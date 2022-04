Hélène BLANCHARD

Conseil en communication et relations humaines, Enseignante Certifiée en PNL, membre de l'équipe de l'IFPNL depuis 1988, j'ai créé en 2003, en collaboration avec Yves Blanchard, l'IDCR (Institut de Développement des Compétences et des Ressources,Array ).



Nous nous appuyons sur 26 ans d' expérience professionnelle dans le secteur du conseil et de la formation en communication, relations humaines et coaching, dans les entreprises et le monde du travail en général.

Nous accompagnons dirigeants et équipes dans les domaines suivants : leadership, management, accompagnement du changement, cohésion d'équipe, communication interne et relations extérieures, prévention et gestion du stress.



Parutions :

- "Le coaching centré sur la solution" (www.idcr.fr/news/11/83/Le-coaching-centre-sur-la-solution.html), un guide pratique à destination des coachs, managers, consultants, ,ou comment régler un problème... sans s'occuper du problème! Paru le 4 avril 2012 chez InterEditions.



- "Comprendre et pratiquer la PNL" (www.idcr.fr/news/3/83/Comprendre-et-pratiquer-la-PNL.html) , avec Josiane de Saint Paul, Françoise Ducreux et Antoni Girod.

L'ouvrage donne les clés pour comprendre la PNL en profondeur et traite de ses applications "vedettes" notamment à la vie professionnelle. Paru le 20 juin 2010 chez InterEditions



- "Le coaching bref, pour aller à l'essentiel" (www.idcr.fr/news/5/83/Le-coaching-bref-pour-aller-a-l-essentiel.html), collectif réunissant des coachs présentant différentes approches pour un coaching bref... et efficace. Paru le 21 mars 2012 chez InterEditions



- Des articles de presse , en particulier sur l'estime de soi, la communication, la gestion des crises.



