Hélène BLANCHARD

Depuis 3 ans, je travaille pour la Wildlife Conservation Society, au Gabon. Je suis assistante sur un programme de surveillance aérienne en partenariat avec l'Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon.

Mon rôle est de former et d'encadrer une équipe d'observateurs, de gérer les données collecter et d'appuyer techniquement le directeur du programme.



Mes compétences :

Gestion des espaces naturels

PSE

Relations internationales

SIG

Lutte anti-braconnage

Formation

Suivi de projet

Subvention européenne