Hélène BLOQUET

J’ai acquis une expertise sur les fonctions centrales de l’industrie agroalimentaire et du luxe en exerçant de nombreuses années en tant que Responsable Ressources Humaines pour les sièges sociaux de grands groupes du secteur.



Le dynamisme, la flexibilité, l’adaptabilité et la forte orientation clients de ces groupes m’ont motivée à poursuivre ma carrière sur ce secteur d’activité.



Toujours à l’affût des dernières tendances en Ressources Humaines, et passionnée par mon métier, il m’est apparu logique de proposer à mes clients de digitaliser leur fonction recrutement, pour leur permettre de gagner en efficacité tout en maîtrisant leurs coûts.



Mes compétences :

Supply Chain

Mode

Ressources humaines

Marketing

Biens de grande consommation

Luxe

Digital

Agroalimentaire

Recrutement cadres

Conseil RH