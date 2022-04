Hélène BOCCAGE

Bonjour,



je suis traductrice indépendante travaillant dans les langues allemand/anglais vers le français.



Entourée d'une équipe de collaborateurs qualifiés, je peux également vous orienter pour les combinaisons à partir du russe, de l'espagnol et de l'italien vers le français, ainsi que depuis le français, l'anglais et le néerlandais vers l'espagnol. Nous travaillons bien entendu exclusivement vers notre langue maternelle.



Mes domaines de spécialité sont détaillés sur ce site, mais je reste disponible pour tout autre domaine à convenir, dans la mesure où le sujet traité relève de mes compétences.



Je travaille essentiellement pour des organisations internationales, mais aussi pour de grands groupes pharmaceutiques, des associations ou instituts divers en Europe, et plus rarement pour le secteur de l'entreprise.







Mes compétences :

Traductrice

Traduction

Traducteur

Politique

Tourisme

Allemand

Traduction anglais français