Helene BOCHET

Psychologue clinicienne depuis 2005, Je suis actuellement psychologue coordonnatrice des ERE primaires dans la ville de Lormont (33). J'interviens donc en collectif ou individuel auprès d'un public 3-11 ans, et de leur famille. J'ai travaillé pendant 7 ans dans un Espace Santé Jeunes en région Parisienne où j'avais en suivi d'enfants / adolescents / jeunes adultes (10-25 ans)

Le travail avec les enfants et adolescents et les familles me plait vraiment, et je souhaitent continuer dans cette voie. J'envisage également de me former à la thérapie familiale, approche systémique, ainsi qu'à l'Art thérapie.



Mes compétences :

adolescence

Formation

Prévention

Psychologue

Psychologue clinicien