Hélène BOISOT

1995 – 2007 Autoroutes du Sud de la France (ASF), Paris – Groupe VINCI



Dans le cadre du développement du réseau (construction) et de la stratégie développement durable d’ASF, j’ai assuré, en interne, un rôle de conseil et de contrôle en matière de paysage et de préservation du patrimoine notamment archéologique. J’ai participé en externe, à la mise en oeuvre de la politique de dialogue et de partenariat menée par ASF (« 1% paysage et développement », « écolisière »…) avec les riverains et les collectivités traversées, en vue de mieux maîtriser dans le temps et dans l’espace le devenir et la qualité des abords autoroutiers.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Concertation

Développement durable

Maîtrise d'ouvrage

Paysagiste

Transports