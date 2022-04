Hélène BOLZAN

CAFDES obtenu

Expérience de 6 ans dans la direction d'établissements et services

Capacité à fédérer autour d'un projet et à mobiliser des équipes.

A l'écoute mais sachant porter une direction, je recherche activement un poste et suis disponible rapidement.

Mes principales qualités:

Management, dans l'équité et au service du projet

Analyse financière, au regard de la réglementation et au service de l'usager

Chef de projet, fédératrice



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Analyse financière

Management

Organisation du travail