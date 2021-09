Un savoir faire :

-Double compétences de négociation auprès des acheteurs en magasin et au national

-Expertise du réseau GMS et du réseau Bio

-Spécialiste du marché de l’eau et de la bière

-Formation des chefs de secteur

-Jury pour examens dans le domaine commercial :habilitation pour évaluer titre professionnel attaché commercial-niveau baccalauréat



Mes compétences :

Agroalimentaire

Bio

Chef de secteur

Secteur agroalimentaire

Vente

Marketing