Hélène FROMONT

Après 15 ans dexpérience en entreprise qui mont permis de cerner différentes problématiques de l'humain au travail, jai choisi de consacrer mon activité à la formation et à l'accompagnement. En 2007, jai obtenu un Master 2 de Formateurs d'adultes, accompagnateurs de projet individuel et collectif par la recherche-action (Sorbonne nouvelle 2007). Cette approche spécifique, dans laquelle l'acteur de terrain est chercheur de lui-même, est le fondement de toutes mes interventions. Formatrice, coach indépendante et psychopraticienne IFS certifiée inscrite à lannuaire de lInstitut Francophone pour le développement du Self leadership (https://ifs-association.com/ ), jinterviens dans différents types d'organisations et institutions éducatives : la Faculté déducation et de Formation de lInstitut Catholique de Paris, lUniversité Paris Est Créteil, Les Maisons Familiales Rurales, les écoles de travail social, entre autres. Cofondatrice et animatrice du réseau REPAIRA qui fédère depuis 15 ans les professionnels de laccompagnement et de lintervention par la recherche-action (www.repaira.fr), elle est partenaire du LISRA et du laboratoire FOAP (CNAM).