Excellentes aptitudes manuelles ; esprit danalyse ; méthode et pragmatisme ; compréhension du travail et de sa réalisation ; travaux des métaux et production végétale, surtout fruitière ; aptitudes pédagogiques et de vulgarisation (documentation technique) ; capacité à trouver des solutions et à innover ; capacité à motiver autrui.



Mes compétences :

Informatique

Terminologie

Traduction technique

Traduction scientifique