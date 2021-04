Domaines de compétence :

Marketing et ventes stratégique et opérationel, Management d'équipe.

Environnement :

Industrie pharmaceutique, Département marketing et ventes, centres hospitaliers, pharmacie d’officine.



Mes compétences :

Business

Business plan

Directeur marketing

Docteur en pharmacie

Innovation

International

International business

Marketing

Marketing Plan

Marketing stratégique

Pharmacie

Pharmacien

Strategic planning

Pediatrie

Endocrinologie

Oncologie

Neurologie

Dermatologie