Hélène RIVIERE

Pourquoi la Sophrologie ? pour développer le positif qui est en nous, pour nous sentir plus heureux, plus vivant, plus libre. L'harmonie du corps et de l’esprit, un nouveau regard sur la vie, le renforcement de nos capacités, oui bien sur Sophrologie devient indispensable à la vie quotidienne. Elle s’y intègre parfaitement et devrait être enseignée dès la petite école, pour mieux vivre son existence et lui donner plus de sens.

Depuis longtemps en quête de sérénité, d'écoute, de compréhension, et ex-ingénieur informaticienne, quand j’ai réalisé à quel point ma vie professionnelle était inadaptée à mes valeurs personnelles, j'ai décidé de me réorienter vers la relation d’aide aux personnes. Avec la Sophrologie, la PNL et l’Hypnose Ericksonienne, j’ai réveillé ma personnalité, j’ai retrouvé conviction et enthousiasme pour me lancer dans une profession profondément humaine et respectueuse, qui entretient la joie de vivre et valorise l’être humain.

Les champs d’application :

En ENTREPRISES, COMITES d'ENTREPRISES, INSTITUTIONS, ASSOCIATIONS...:

Gérer les risques psycho-sociaux, mieux-être au travail (conformément aux exigences de la loi du travail),

Dynamiser la motivation, efficacité & compétitivité (gestion du temps, capacités personnelles…),

Améliorer la communication & la gestion apaisée des conflits,

Aider chacun à trouver sa place dans un groupe, échanges dans le respect,

Apprendre à se ressourcer rapidement en toutes circonstances,

Développer la créativité, du sens de l’innovation,

Consolider la confiance en soi & l’estime de soi,

Renforcer l’adaptabilité aux situations nouvelles, aux changements de l’entreprise,

Apporter du bien être aux salariés (motivation et fidélisation),

Assurer la préparation mentale & physique des sportifs, entrainements, performances, récupération.



en CABINET ou à DOMICILE (groupe ou individuel):

Accompagnement de la grossesse et à l’accouchement, et aux changements de vie, à l’accueil du bébé,

Vie sportive, préparation mentale et physique aux compétitions,

Préparation aux examens, concours, tout apprentissage (métier, langue, technique…)

Deuil et séparation, Accompagnement des changements de vie, déménagement, projets,

Stress et tensions mentales, apprentissage de la relaxation,

Problème de confiance en soi et de capacités, concentration, mémoire, créativité, imagination, adaptabilité

Gestion du poids et soutien aux régimes alimentaires,

Evolution personnelle et professionnelle,

Libération des addictions (après sevrage).



En HOPITAUX, CLINIQUES, CENTRES DE SOINS, CENTRES ANTI-DOULEUR… :

Préparation aux interventions chirurgicales, aux examens douloureux,

Gestion et apaisement de la douleur et des effets secondaires,

Accompagnement de fin de vie,

Renforcement du traitement chimiothérapique, cicatrisation ou régénération des tissus,

Aide à la rééducation physique & au réapprentissage,

Soutien aux victimes de traumatismes corporels/ psychiques,

Accompagnement des traitements de l’anorexie, boulimie, obésité,

Apaisement : Algodystrophie, Fibromyalgie, Acouphènes, Colite, Ulcère, Eczéma, psoriasis,Hypertension….

Addictions : aide aux suites du sevrage,

Aide à retrouver le sommeil.



En CENTRES de BIEN-ETRE, THALASSO, INSTITUTS..:

Pratique & apprentissage de la détente & relaxation,

Développement de l’image de soi,

Ressourcement et intégration de ses capacités,

Cycles complet de développement personnel & intégration du schéma corporel.



COLLEGES, LYCEES, GRANDES ECOLES, UNIVERSITES:

Développement de la concentration & mémorisation,

Evacuation du stress ou trac,

Gestion des conflits, aide à la communication,

Renforcement de la confiance en soi & affirmation de soi,

Dynamisation des capacités personnelles,

Amélioration du sommeil & relaxation,

Préparation mentale aux examens & concours.



MAISONS de RETRAITE, CENTRES de GERIATRIE :

Détente corporelle et psychique, intéret pour la vie, gestion de la douleur,

Redynamiser les capacités sensorielles, concentration, mémoire,...



Mes compétences :

PNL

Développement personnel

Sophrologie

Hypnose Ericksonienne