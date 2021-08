Hélène TUFFEREAU

Chef de projet actuellement sur Paris, je recherche un emploi prioritairement sur Angers (49).



En SSII depuis 21 ans, j’ai commencé par le développement d’applications (C++, VB, ASP, Java, .NET, VBA, PHP, …) associées à différents SGBD (SQL Server, Sybase, Access, MySQL, …), et différents outils de Reporting/Décisionnel (Business Object, Crystal Report, Access/Excel, …), ce pour de multiples clients (EDF, France Telecom, Ademe, Angers Technopole, Caisse des Dépots, Crédit Agricole).



Le développement d’applications m’a permis de maîtriser toutes les étapes d’un projet (Recueil et Analyse des besoins, Conception, Réalisation, Recette, Mise en Production) ainsi que toute la documentation Qualité correspondante nécessaire à la validation du projet Utilisateur/MOA/MOE, au suivi et à la traçabilité d’un projet (Protocole de projet, Plan Qualité Logiciel, Suivi des Risques, Revues, Spécifications, Dossiers de tests, …) notamment selon la méthode CMMI.



Au cours de certaines de mes missions j’ai pu gérer de l’intégration de progiciel (IGC Gimmo, Sage E-Report, SAP FC, dématérialisation Itesoft FMFI) et notamment lors de mon projet actuel de Data Management-Orchestra Networks EBX.



A mes débuts, j’ai eu l’opportunité (en parallèle du développement d’applications) de gérer le parc informatique de la Chambre de Commerce et d’Industrie et du Centre de Formation Professionnel d’Angers (120 Postes de travail/Serveurs) et de le renouveler entièrement (installation Windows NT, planification déploiement, …).

Cette expérience d’Administration Réseau m’a conduit plus tard à prendre en charge la coordination/planification de migrations techniques (serveurs SUN- > AIX, NT- > 2003, postes de travail NT- > XP).



Depuis 2007, j’ai occupé différents postes de Chef de Projet :

- Maintenance Evolutive d’une application .NET (Prévision à Court Terme) - Management jusqu’à 3 personnes

- Gestion d’une Cellule de Développement de Proximité (Centre de service de développements Access/Excel) - Management jusqu’à 9 personnes

- Gestion d’une Cellule Support et Habilitations (SAP FC – Consolidation) - Management 5 à 9 personnes

- Pilotage d’un projet de Dématérialisation de factures (Itesoft FMFI)

- Maintenance Evolutive d'une application de Data Management (Orchestra NetWorks - EBX) - En cours

La fonction de Chef de Projet m’a permis d’acquérir de nouvelles compétences : Chiffrage, Planification, Management, Processus Organisationnels (ITIL, Mantis), …



Toujours soucieuse du travail « bien fait », je m’investis pleinement dans toutes mes missions, et apporte ma rigueur, mon sens du service et mon savoir-faire (technicité, capacité d’analyse, …) afin d’obtenir la satisfaction de mes clients.

Auprès de mon équipe, j’aspire continuellement à transmettre mes valeurs (capacité d’adaptation, respect des procédures, traçabilité, satisfaction client, dépassement de soi, …) tout en veillant à préserver un bon esprit d’équipe et la sérénité de chacun.



Si nous nous sommes déjà connus professionnellement ou si vous souhaitez échanger sur une opportunité de mission ou de poste en interne, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

ASP

BusinessObject

Dhtml

Environnement

Finance

Gestion Projet

InterDev

JAVA

JSP

Mantis

Merise

Microsoft SQL

OpenOffice

OpenWorkBench

Qualitycenter

Santé

Sqlserver

Sybase

VB6

VBA

VisualBasic

Websphere