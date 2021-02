Hélène VICENTE

Actuellement responsable aménagements et environnement de travail au sein de La Banque Postale et plus particulièrement de la DEDT (Direction des Entreprises et du Développement des Territoires). Je pilote l'installation d'équipes commerciales partout sur le territoire afin de renforcer leur proximité avec les acteurs économiques concernés et contribuer au développer commerciale de La Banque Postale.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Communication

Communication institutionnelle

Gestion de projets